РФ хоче нову угоду щодо України? Москва висунула небезпечну пропозицію

Сергій Рябков. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія як альтернативу готова розглянути зобов'язання США ніколи не голосувати за вступ України до НАТО.

Про це повідомляє ТАСС.

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"Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, це має бути виключено, це має бути замінено розумінням, що цього не станеться ніколи. Або як альтернативу, якщо США візьмуть на себе односторонні зобов'язання в юридично зобов'язувальній формі, що вони ніколи не голосуватимуть за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію", – сказав заступник глави МЗС РФ.

Рябков заявив, що це був би найпростіший шлях для США. Також він додав, що Росія звертатиметься до відповідальності Сполучених Штатів, "щоб вони дивилися, що для них пріоритетніше: європейська безпека або якісь самі по собі ущербні ідеї".

"Ми бачимо загрозу в тому, що Україна стає все більш інтегрованою в НАТО, навіть без набуття формального статусу члена організації. Це те, що перебуває в центрі безпеки Росії", – сказав заступник міністра.

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Росія проти НАТО