Россия в огне. В Москве вспыхнул пожар в одном из самых высоких небоскребов (фото, видео)

В Москве загорелся ЖК Capital Towers / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице России Москве вечером 3 июля произошел пожар в одной из башен комплекса Capital Towers.

Как сообщает Telegram-канал "Украина 24", предварительно, возгорание произошло на 55 этаже. На месте работают пожарные.

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"Горит самая высокая прописка в Москве – именно так называют ЖК Capital Towers. Дым идет с крыши одного из недостроенных небоскрёбов. Нет случайностей, есть закономерности. Мордор должен гореть в аду", – прокомментировал пожар советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Российские СМИ со ссылкой на информацию московского управления МЧС сообщают, что, по предварительным данным, на крыше одной из башен Capital Towers в центре Москвы горели строительные леса.

Над Москвой заметили огромный столб дыма

Напомним, 29 июня в Москве случился масштабный пожар. Сначала загорелась мусорная свалка, а потом огонь перекинулся на склад с шинами.

На месте пожара было сильное задымление, столб дыма поднялся высоко в небо и был виден за несколько километров.