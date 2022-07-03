Росія у вогні. У Москві спалахнула пожежа в одному з найвищих хмарочосів (фото, відео)

У Москві спалахнув ЖК Capital Towers / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці Росії Москві ввечері 3 липня сталася пожежа в одній із веж комплексу Capital Towers.

Як повідомляє Telegram-канал "Україна 24", попередньо займання сталося на 55 поверсі. На місці працюють пожежники.

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"Горить найвища прописка в Москві – саме так називають ЖК Capital Towers. Дим йде з даху одного з недобудованих хмарочосів. Немає випадковостей, є закономірності. Мордор має горіти в пеклі", – прокоментував пожежу радник голови МВС України Антон Геращенко.

Російські ЗМІ з посиланням на інформацію московського управління МНС повідомляють, що, за попередніми даними, на даху однієї з веж Capital Towers у центрі Москви горіли будівельні риштування.

Над Москвою помітили величезний стовп диму

Нагадаємо, 29 червня у Москві сталася масштабна пожежа. Спочатку загорілося сміттєзвалище, а потім вогонь перекинувся на склад із шинами.

На місці пожежі було сильне задимлення, стовп диму піднявся високо в небо і був видний за кілька кілометрів.