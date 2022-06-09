Росія у вогні. Під Москвою горів великий завод воєнної оптики (відео)

Полум'я охопило складські приміщення поряд з адміністративною будівлею

У РФ знову трапилося лихо на одному із заводів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії знову сталася велика пожежа. Як стало відомо, 8 червня горів завод воєнної оптики. Про жертви поки що не говорять.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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Деталі

Під Москвою 8 червня горів склад Загорського оптико-механічного заводу, де виробляється військова оптика для російської армії — від біноклів до оптичних прицілів.

За попередньою інформацією, полум'я охопило складські приміщення поряд з адміністративною будівлею.

Спочатку повідомлялося, що площа загоряння становила лише 30 кв. м., але вогонь дуже швидко поширився по території, охопивши 700 кв. метрів площі.

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Вибухи у Росії

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.

У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають відношення до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.

Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це у небо підняли авіацію.

Раніше ми розповідали, що у селищі Тьоткіне у Глушковському районі Курської області заявили про удари по мосту та місцевих підприємствах. Поранених та загиблих немає.