Россия везет к границе с Украиной запасы крови и медматериалов — СМИ

Россия готова вторгнуться в Украину, если ее президент Владимир Путин примет роковое решение/Коллаж: "Сегодня"

Россия накапливает на границе с Украиной запасы крови и другие медицинские материалы. Это, в свою очередь, в очередной раз доказывает, что РФ может пойти с наступлением на нашу страну.

Об этом сообщает Reuters.

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Трое бывших и действующих американских чиновников сообщили агентству Reuters, такие показатели, как запасы крови, имеют решающее значение для определения того, будет ли Россия готова вторгнуться в Украину, если ее президент Владимир Путин примет роковое решение.

Собеседники издания отказались уточнить, когда именно США смогли установить направление Россией запасов крови и медоборудования к украинской границе. По словам двух из них, это произошло в течение последних недель.

Что говорит бывший генерал США?

По словам генерала США в отставке Бена Ходжеса, работающего в исследовательском институте Центра анализа европейской политики, накопление крови и медицинских материалов еще не указывает на готовность России напасть на Украину. В то же время, по его словам, без них вторжение невозможно.

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Ранее Пентагон признал развертывание медицинских подразделений частью наращивания военного потенциала России.

Угроза вторжения из РФ

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