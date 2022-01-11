Россия выведет войска из Казахстана: Токаев назвал дату

Вывод войск будет вестись поэтапно и займет не более 10 дней / Фото: Коллаж: Сегодня

Вывод миротворческого контингента из Казахстана начнется 13 января. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", – заявил Токаев.

По словам Токаева, в стране провалилась попытка государственного переворота, сейчас острая фаза контртеррористической операции пройдена и обстановка уже во всех регионах стабильная.

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В то же время Токаев сообщил, что после вывода миротворцев, в Казахстане сформируют новые подразделения Нацгвардии и спецназа, так как необходимо пересмотреть принципы работы пограничной службы.

Президент страны подчеркнул, что Казахстан мог бы утратить контроль над Алмати, если бы не обратился за помощью в ОДКБ. Это в свою очередь грозило потерей всей страны.

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