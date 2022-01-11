Росія виведе війська з Казахстану: Токаєв назвав дату

Виведення військ вестиметься поетапно та займе не більше 10 днів / Фото: Колаж: Сьогодні
Виведення миротворчого контингенту з Казахстану розпочнеться 13 січня. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, передає Zakon.kz.
"Основна місія миротворчих сил ОДКБ успішно завершена. Через два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе не більше 10 днів", — заявив Токаєв.
За словами Токаєва, у країні провалилася спроба державного перевороту, гостра фаза контртерористичної операції вже пройдена,та ситуація у всіх регіонах зараз стабільна.
Водночас, Токаєв повідомив, що після виведення миротворців у Казахстані сформують нові підрозділи Нацгвардії та спецназу, оскільки необхідно переглянути принципи роботи прикордонної служби.
Президент країни наголосив, що Казахстан міг би втратити контроль над Алма-Атою, якби не звернувся по допомогу до ОДКБ.
Що сталося
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт. Токаєв відправив у відставку уряд , ввів державне регулювання цін та оголосив режим надзвичайного стану у трьох регіонах, проте протести продовжилися.
- Протести у Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон .
- 5 січня Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном.
- Володимир Путін заявив, що миротворчий контингент ОДКБ залишить Казахстан після виконання своїх завдань, термін залежить від рішення глави республіки.