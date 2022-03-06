Россияне вышли против войны: задержаны более 2,5 тысячи человек

Россияне все же вышли на антивоенные митинги, которые одновременно были и антиправительственными, несмотря на драконовское наказание, которые накануне приняла Госдума России. Все закончилось традиционными задержаниями – в 49 городах России на акциях протеста по состоянию на 17:00 по московскому времени были задержаны более 2,4 тысячи человек. Эти люди знали, что так и будет, однако все равно вышли на улицы.

Об этом сообщает ovd.news.

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Что известно

По оценкам МВД РФ, которые обычно дают заниженные данные, в Москве на улицы вышли более 2,5 тысячи человек. При этом из них 1,7 тысячи российские правоохранители задержали за участие в несанкционированном митинге. Задержания проходили на Манежной площади и на Моховой улице. Среди задержанных оказалась председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганушкина.

По сообщали москвичи в соцсетях, на Манежной площади еще до начала акции дежурили более 20 автобусов полиции. Полицейские выборочно проверяли у прохожих документы и содержимое сумок. Красная площадь закрыта на вход с начала войны в Украине.

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В Санкт-Петербурге задержаны 750 участников акции из 1,5 тысячи, вышедших на улицу.

Как сообщает агентство DW, которому на днях запретили работать в России, в Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие, после чего полиция начала задержания. В Иркутске собравшиеся пошли маршем с песней "Пусть всегда будет солнце". Задержано несколько человек. В одном только Новосибирске полиция задержала почти 100 человек, включая журналистов.

Обстановка в России