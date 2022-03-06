Росіяни вийшли проти війни: затримано понад 2,5 тисяч осіб

Росіяни все ж таки вийшли на антивоєнні мітинги, які одночасно були і антиурядовими, незважаючи на драконівське покарання, які напередодні ухвалила Держдума Росії. Все закінчилося традиційними затриманнями – у 49 містах Росії на акціях протесту станом на 17:00 за московським часом було затримано понад 2,4 тисячі людей. Ці люди знали, що так і буде, проте все одно вийшли на вулиці.

Повідомляє ovd.news .

Реклама

Що відомо

За оцінками МВС РФ, які зазвичай дають занижені дані, у Москві на вулиці вийшли понад 2,5 тисячі людей. При цьому з них 1,7 тисяч російських правоохоронців затримали за участь у несанкціонованому мітингу. Затримання проходили на Манежній площі та на Моховій вулиці. Серед затриманих опинилася голова комітету "Громадянське сприяння" Світлана Ганушкіна.

Як повідомляли москвичі в соцмережах, на Манежній площі ще до початку акції чергували понад 20 автобусів поліції. Поліцейські вибірково перевіряли у перехожих документи та вміст сумок. Червону площу закрито на вхід з початку війни в Україні.

Реклама

У Санкт-Петербурзі затримано 750 учасників акції з 1,5 тисячі, що вийшли на вулицю.

Як повідомляє агенція DW, якому днями заборонили працювати в Росії, в у Хабаровську люди стали живим ланцюгом і спробували влаштувати ходу, після чого поліція почала затримання. В Іркутську присутні пішли маршем з піснею "Нехай завжди буде сонце". Затримано кількох людей. В одному тільки Новосибірську поліція затримала майже 100 осіб, у тому числі журналістів.

Обстановка у Росії