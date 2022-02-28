Российских пропагандистов отключили на территории ЕС

Бывший Facebook закрыл рот российской пропаганде / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания Meta (бывший Facebook) ограничит доступ к аккаунтам российских СМИ Russia Today и Sputnik на территории Евросоюза — об этом сообщил вице-президент компании Ник Клегг.

"Мы получили запросы от ряда правительств и ЕС о принятии дальнейших мер в отношении российских СМИ, контролируемых государством. Учитывая исключительный характер текущей ситуации, в настоящее время мы будем ограничивать доступ к RT и Sputnik на всей территории ЕС", — написал он в Twitter.

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Санкции против России

США объявили 12 сотрудников постпредства РФ при ООН персона нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.

Ранее был опубликован список из 26 известных россиян, против которых Европейский Союз ввел персональные санкции.

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Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ.

США ввели санкции против банков РФ, где более триллиона долларов. Крупные банки отсоединят от американской финансовой системы. Также ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.

Позже Евросоюз ввел санкции против Центробанка РФ. Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. Великобритания также вводит санкции против Центробанка РФ.

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Кроме того, Европа закрыла небо для российских самолетов. Россияне теперь не могут ни в Европу вылететь, ни вылететь из европейских стран домой.

Кроме того, Россию и Беларусь отстраняют от всех международных спортивных соревнований.

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