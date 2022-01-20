Россию ждут масштабные последствия – Блинкен о переговорах в Берлине

Энтони Блинкен рассказал о переговорах в Берлине. Коллаж "Сегодня"

Госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев провел переговоры с главами МИД Германии, Франции и Великобритании по поводу Украины. Об этом Блинкен сообщил в своем Twitter.

"Сегодня была продуктивная встреча с Жан-Ивом Ле Дрианом (глава МИД Франции. — Ред.), Анналеной Бербок (глава МИД Германии. — Ред.) и Джеймсом Клеверли (замглавы МИД Великобритании. — Ред.) о наших совместных усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины. Мы твердо намерены навязать России масштабные последствия и серьезные издержки, если она предпочтет конфликт дипломатии", — написал Блинкен.

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Джеймс Клеверли, Жан-Ив Ле Дриан, Анналена Бербок, Энтони Блинкен. Фото: Twitter Блинкена

Заявления Блинкена об Украине

Перед поездкой в Берлин госсекретарь США побывал в Киеве, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Он сделал ряд заявлений относительно безопасности Украины.

В частности, Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину в кратчайшие сроки. При этом он выразил надежду, что уладить ситуацию будет возможно дипломатическим путем.

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Также политик объяснил, почему защита Украины важна для всего демократического мира. Госсекретарь США считает, что если оставить действия России безнаказанными, это "откроет большой ящик Пандоры".

Блинкен добавил, что Украина в 2022 году получит дополнительную помощь от США. "Мы продолжаем содействовать Украине в ее стремлении защитить себя и ясно обозначили цену, которую заплатит Россия в случае отказа от дипломатического пути, который мы предлагаем, чтобы не допустить дестабилизации в Украине", – подчеркнул он.

Госсекретарь США назвал три пути, которые могут защитить Украину от агрессии России. Он заверил в решимости США и стран-партнеров противостоять планам РФ.

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Добавим, после встречи в Берлине Энтони Блинкен отправится в Женеву, где встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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