Рождество в Чехии пройдет в режиме ЧП: что случилось

Власти Чехии не видят другого выхода, как усиленный локдаун / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Чехии с 26 ноября будет действовать режим чрезвычайного положения. Власти ввели его предварительно на месяц.

Об этом сообщает чешское агентство Pražská Drbna.

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Необузданный COVID-19

Еще в начале этой недели власти Чехии отказывались от введения более жестких мер по сдерживанию распространения коронавируса. Однако нынешняя ситуация вынудила их пойти на столько непопулярный шаг, особенно в преддверии Рождества.

Как заявил и.о. премьера Андрей Бабиш, чрезвычайное положение начнет действовать с полуночи в ночь на пятницу в течение 30 дней. В заявлении правительства говорится, что режим чрезвычайного положения вводится из-за увеличения количества заражений коронавирусом.

По данным агентства Ceske Noviny, сейчас в Чехии зарегистрировано 239 799 заразившихся COVID-19. Во вторник было зарегистрировано почти 26 000 новых случаев заболевания. За все время пандемии умерли от последствий заражения 32 523 чеха.

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Ситуация в Европе