Різдво в Чехії пройде в режимі надзвичайного стану: що трапилося

Влада Чехії не бачить іншого виходу, як посилений локдаун / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Чехії з 26 листопада діятиме режим надзвичайного стану. Влада ввела його попередньо на місяць.

Про це повідомляє чеська агенція Pražská Drbna.

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Неприборканий COVID-19

Ще на початку цього тижня влада Чехії відмовлялася від запровадження більш жорстких заходів щодо стримування поширення коронавірусу. Однак нинішня ситуація змусила їх піти на непопулярний крок, особливо напередодні Різдва.

Як заявив в.о. прем'єра Андрій Бабіш, надзвичайний стан почне діяти з півночі в ніч на п'ятницю протягом 30 днів. У заяві уряду йдеться, що режим надзвичайного стану запроваджується через збільшення кількості заражень коронавірусом.

За даними агентства Ceske Noviny, зараз у Чехії зареєстровано 239 799 хворих на COVID-19. У вівторок було зареєстровано майже 26 тисяч нових випадків захворювання. За весь час пандемії померли від наслідків зараження 32 523 чехів.

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