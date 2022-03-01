Санкции из Китая? США убеждают Поднебесную помочь Украине

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Соединенные Штаты Америки убеждают китайские технологические компании – например, SMIC и Lenovo – присоединиться к санкциям против Российской Федерации.
Об этом сообщает Bloomberg.
О чем говорится
Китай является крупнейшим поставщиком в Россию электроники, учитывая треть своего полупроводникового импорта и более половины компьютеров и смартфонов. При этом Пекин выступил против все более серьезных санкций, которые США предприняли в отношении России в ответ на ее вторжение в Украину.
Однако американские чиновники ожидают, что SMIC поддержит новые правила и сокращение торговли чувствительной технологией с американским происхождением. Особенно это относится к российскому оборонному сектору.
"Любые предметы, произведенные с определенными вводами США, включая американское программное обеспечение и проекты, подлежат запрету, даже если они сделаны за рубежом", – сообщил американский чиновник Bloomberg в понедельник.
Отмечается, что при попытке обхода новых мер нарушившая правила компания может столкнуться с отзывом лицензии, а также попасть под технологические ограничения (как это ранее случилось с Huawei).
При этом вопрос потребительской электроники – Apple Inc. iPhone и ноутбуки для личного пользования – не затрагивается.
Какие санкции уже ввели против России
28 февраля был опубликован список из 26 известных россиян, против которых Европейский Союз ввел персональные санкции.
Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции с Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния России или Министерством финансов РФ.
США ввели санкции против банков РФ, где более триллиона долларов. Крупные банки отсоединят от американской финансовой системы. Также ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.
Евросоюз также ввел санкции против Центробанка РФ. Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. Великобритания также вводит санкции против Центробанка РФ.
Кроме этого, Европа закрыла небо для российских самолетов. Россияне теперь не могут ни в Европу вылететь, ни возвратиться из европейских стран домой. А российские пропагандистские каналы отключают от вещания в Европе.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия завязла в украинской войне и морально надломилась.
"Враг уже надломился, увяз, и его моральное состояние стремительно ухудшается. Внутри России возникает шок от резкого падения уровня жизни и изоляции. Это рождает гнев. Но мы должны рассчитывать только на себя, на свои силы", – сказал он.
Что происходит в Украине 1 марта
- В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
- С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
- В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.
- Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.
- Херсон окружен российскими оккупантами со всех сторон. В окрестностях города много техники РФ, захватчики устанавливают на выездах блокпосты. Один уже есть в Шуменском микрорайоне Херсона. Сегодня ночью обстреляли село Чернобаевка, снаряды повредили жилые дома.