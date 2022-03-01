Санкции из Китая? США убеждают Поднебесную помочь Украине

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Соединенные Штаты Америки убеждают китайские технологические компании – например, SMIC и Lenovo – присоединиться к санкциям против Российской Федерации.

Об этом сообщает Bloomberg.

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О чем говорится

Китай является крупнейшим поставщиком в Россию электроники, учитывая треть своего полупроводникового импорта и более половины компьютеров и смартфонов. При этом Пекин выступил против все более серьезных санкций, которые США предприняли в отношении России в ответ на ее вторжение в Украину.

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Однако американские чиновники ожидают, что SMIC поддержит новые правила и сокращение торговли чувствительной технологией с американским происхождением. Особенно это относится к российскому оборонному сектору.

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"Любые предметы, произведенные с определенными вводами США, включая американское программное обеспечение и проекты, подлежат запрету, даже если они сделаны за рубежом", – сообщил американский чиновник Bloomberg в понедельник.

Отмечается, что при попытке обхода новых мер нарушившая правила компания может столкнуться с отзывом лицензии, а также попасть под технологические ограничения (как это ранее случилось с Huawei).

При этом вопрос потребительской электроники – Apple Inc. iPhone и ноутбуки для личного пользования – не затрагивается.

Какие санкции уже ввели против России

28 февраля был опубликован список из 26 известных россиян, против которых Европейский Союз ввел персональные санкции.

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Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции с Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния России или Министерством финансов РФ.

США ввели санкции против банков РФ, где более триллиона долларов. Крупные банки отсоединят от американской финансовой системы. Также ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.

Евросоюз также ввел санкции против Центробанка РФ. Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. Великобритания также вводит санкции против Центробанка РФ.

Кроме этого, Европа закрыла небо для российских самолетов. Россияне теперь не могут ни в Европу вылететь, ни возвратиться из европейских стран домой. А российские пропагандистские каналы отключают от вещания в Европе.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия завязла в украинской войне и морально надломилась.

"Враг уже надломился, увяз, и его моральное состояние стремительно ухудшается. Внутри России возникает шок от резкого падения уровня жизни и изоляции. Это рождает гнев. Но мы должны рассчитывать только на себя, на свои силы", – сказал он.

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