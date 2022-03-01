Санкції з Китаю? США переконують Піднебесну допомогти Україні

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Сполучені Штати Америки переконують китайські технологічні компанії – наприклад, SMIC та Lenovo – приєднатися до санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Про що йдеться

Китай є найбільшим постачальником у Росію у сфері електроніки, враховуючи третину свого напівпровідникового імпорту та більш ніж половину комп'ютерів та смартфонів. Водночас Пекін виступив проти дедалі серйозніших санкцій, які США запровадили до Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

/ Фото: Wikipedia

Проте американські чиновники очікують, що SMIC підтримає нові правила та скорочення торгівлі чутливою технологією американського походження. Особливо це стосується російського оборонного сектору.

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"Будь-які предмети, виготовлені з певними введеннями США включно з американським програмним забезпеченням та проєктами підлягають забороні, навіть якщо вони зроблені за кордоном", – повідомив американський чиновник Bloomberg у понеділок.

Зазначається, що під час спроби обходу нових заходів компанія, що порушила правила, може наразитися на відкликання ліцензії, а також потрапити під технологічні обмеження (як це раніше сталося з Huawei).

Водночас питання споживчої електроніки – Apple Inc. iPhone та ноутбуки для особистого користування – це не торкається.

Які санкції вже запровадили проти Росії

28 лютого був опублікований список із 26 відомих росіян, проти яких Європейський Союз запровадив персональні санкції.

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Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції з Центральним банком РФ, Фондом національного добробуту Росії чи Міністерством фінансів РФ.

США запровадили санкції проти банків РФ, де більше трильйона доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи. Також ЄС та Велика Британія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.

Євросоюз також запровадив санкції проти Центробанку РФ. Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, і активами Центрального банку Росії. Велика Британія також запроваджує санкції проти Центробанку РФ.

Крім цього, Європа закрила небо для російських літаків. Росіяни тепер не можуть вилетіти ані до Європи, ані повернутися з європейських країн додому. А російські пропагандистські канали вимикають від мовлення в Європі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія зав'язла в українській війні та морально надламалася.

"Ворог вже надломився, ув'яз, і його моральний стан стрімко погіршується. Усередині Росії виникає шок від різкого падіння рівня життя та ізоляції. Це породжує гнів. Але ми маємо розраховувати тільки на себе, на свої сили", – сказав він.

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