"Шок-контент": Скабеевой прислали "Гордона в шоколаде"

Скабеева поделилась фото с конфетами в соцсетях. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева возмутилась тем фактом, что ей в офис прислали "Гордона в шоколаде". Однако, одну из коробок с зефиром – открыла.

Об этом она написала в своем Telegram-канале в понедельник, 6 сентября.

"Шок-контент! Кто-то прислал в редакцию. Как думаете, что делать?!", – написала она в соцсети.

На фото видно три коробки со сладостями, одна из них уже открыта – зефир ванильный.

Скабеевой прислали в редакцию "Гордона в шоколаде". Фото: Ольга Скабеева/Telegram

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Отметим, что Конфеты "Гордон в шоколаде" впервые появились в магазинах в начале апреля 2021 года.

Скандалы с участием Скабеевой

Ранее Ольга Скабеева устроила истерику в телеэфире. Ее возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло", прозвучавшие на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.

Ольга Скабеева – одна из главных российских пропагандисток, недавно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разрывом отношений.

Неудивительно, что песня "Путин х*йло" в исполнении украинских военнослужащих на репетициях парада ко Дню Независимости вызвала у пропагандистки истерику.

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