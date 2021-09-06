"Шок-контент": Скабєєвій прислали "Гордона в шоколаді"

Скабеева поділилася фото з цукерками в соцмережах. Фото: колаж "Сьогодні"
Російська пропагандистка Ольга Скабеева обурилася тим фактом, що їй в офіс надіслали "Гордона в шоколаді". Однак, одну з коробок з зефіром – відкрила.
Про це вона написала в своєму Telegram-каналі у понеділок, 6 вересня.
"Шок-контент! Хтось надіслав до редакції. Як думаєте, що робити?! ", – написала вона в соцмережі.
На фото видно три коробки з солодощами, одна з них вже відкрита – зефір ванільний.
Відмітимо, що цукерки "Гордон в шоколаді" вперше з'явилися в магазинах на початку квітня 2021 року.
Скандали за участю Скабеевой
Раніше Ольга Скабеева влаштувала істерику в телеефірі . Її обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х * йло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.
Ольга Скабеева – одна з головних російських пропагандисток, недавно вона порівняла Україну з "Талібаном" і загрожувала розривом відносин.
Не дивно, що пісня "Путін х * йло" у виконанні українських військовослужбовців на репетиціях параду до Дня Незалежності викликала у пропагандистки істерику.
Також ми писали:
- Скабеева знову згадала свої твердження про "батальйонах геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". При цьому питання, навіщо це українцям, спантеличив її саму.
- Коли в Нововоронежі (Росія) відкрили пам'ятник Оленці з диким поглядом, користувачі Мережі побачили в арт-об'єкті схожість з російською пропагандистською Ольгою Скабеевой.