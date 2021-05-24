Шокирующий акт. Госсекретарь США о задержании Протасевича в Минске

Блинкен прокомментировал задержание Протасевича

Соединенные Штаты решительно осуждают принудительную посадку пассажирского самолета в аэропорту Минска и арест журналиста Романа Протасевича, который находился на борту. Вашингтон требует немедленно освободить активиста.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, в том числе граждан США", – говорится в заявлении.

По словам Блинкена, первоначальные сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использовании белорусских военных самолетов для сопровождения самолета вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полного расследования.

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"Мы тесно координируем нашу реакцию с нашими партнерами, включая ЕС, а также официальных лиц Литвы и Греции. Учитывая признаки того, что вынужденная посадка была основана на ложных предлогах, мы поддерживаем скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения этих событий", - заявил госсекретарь.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

К слову, в Киеве на выходных прошли акции в поддержку Протасевича.

Акция в поддержку Протасевича в Киеве. Видео hromadske