Шольц впервые с начала войны позвонил Путину и поставил ему три условия

Олаф Шольц поговорил с Владимиром Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц 13 мая провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Это первый их разговор с начала российского вторжения в Украину. Они обсудили украинско-российские переговоры по поводу войны. Шольц отметил, что разговор был довольно долгим.

Об этом Шольц сообщил на своей странице в Twitter.

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Так, Путин и Шольц обсудили переговоры Украины и России по поводу войны. Президент РФ считает, что они якобы "заблокированы Киевом". Кроме того, Шольц и Путин подняли тему эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Канцлер Германии и президент РФ также обсудили три важных вещи. Во-первых, Шольц отметил, что в Украине должно быть скорейшее прекращение огня.

Во-вторых, "утверждение о том, что в Украине у власти нацисты, ложно".

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И последнее, что сказал Шольц Путину – об ответственности России за глобальную продовольственную ситуацию.

Шольц заявил, что война в Украине в ближайшее время не закончится

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не достигла поставленных целей в Украине. Москва демонстрирует готовность и дальше разрушать нашу страну, поэтому надеяться на скорейшее завершение войны не стоит. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Шольц отметил, что Киев попросил некоторые страны стать гарантами будущего мира и добавил, что это тоже вопрос, о котором "мы очень конкретно говорим с Украиной".

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"Использование войск и техники, демонстрируемое Россией, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы сейчас пушки молчали, чтобы Россия вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров", — заявил Шольц.

В свою очередь Петр Фиала сказал, что его большое желание, чтобы Чехия во время председательства в Совете ЕС во втором полугодии этого года могла провести саммит о послевоенном обновлении Украины.

"Конечно, чтобы это желание сбылось, нужно, чтобы война и боевые действия закончились, но, к сожалению, это все еще нереально", — отметил политик.

Фиала подчеркнул, что Россия каждый день делает невероятные ужасы.

"Даже те, кто боялся агрессивных действий России, никогда не представляли, что такие военные преступления могут произойти", — сказал Фиала.

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