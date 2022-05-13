Шольц вперше з початку війни зателефонував Путіну та поставив йому три умови

Олаф Шольц поговорив із Володимиром Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 13 травня провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Це перша їхня розмова з початку російського вторгнення в Україну. Вони обговорили українсько-російські переговори щодо війни. Шольц зазначив, що розмова була досить довгою.

Про це Шольц повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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Так, Путін та Шольц обговорили переговори України та Росії щодо війни. Президент РФ вважає, що вони нібито "заблоковані Києвом". Крім того, Шольц та Путін торкнулися теми евакуації цивільних із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Канцлер Німеччини та президент РФ також обговорили три важливі речі. По-перше, Шольц зазначив, що в Україні має бути якнайшвидше припинення вогню.

По-друге, "ствердження про те, що в Україні при владі нацисти, є хибним".

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І останнє, що сказав Шольц Путіну – про відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію.

Шольц заявив, що війна в Україні найближчим часом не закінчиться

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не досягла в Україні поставлених цілей. Москва демонструє готовність і далі руйнувати нашу країну, тому сподіватися на швидке завершення війни не варто. Про це він заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Шольц зазначив, що Київ попросив деякі країни стати гарантами майбутнього миру і додав, що це теж питання, про яке "ми дуже конкретно говоримо з Україною".

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"Використання військ і техніки, що демонструється Росією, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом. Тому так важливо, щоб ми всі разом наполягали на тому, щоб зараз гармати мовчали, щоб Росія вивела свої війська. І щоб між Україною і Росією було досягнуто рішення шляхом переговорів", — заявив Шольц.

Своєю чергою Петро Фіала сказав, що його велике бажання, щоб Чехія під час головування в Раді ЄС у другому півріччі цього року могла провести саміт про післявоєнне оновлення України.

"Звичайно, щоб це бажання збулося, потрібно, щоб війна і бойові дії закінчилися, але, на жаль, це все ще нереально", — зазначив політик.

Фіала наголосив, що Росія щодня робить неймовірні жахи.

"Навіть ті, хто боявся агресивних дій Росії, ніколи не уявляли, що такі військові злочини можуть статися", — сказав Фіала.

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