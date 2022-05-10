Макрон і Шольц наполягають на переговорах і виведенні військ РФ

Негайне припинення вогню і надалі залишається необхідною умовою для успіху переговорів

Шольц та Макрон пообіцяли продовжити військову та фінансову підтримку України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон наполягають на проведенні перемовин щодо припинення вогню на умовах, які для себе вирішить Україна.

Про це пише Bloomberg.

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"Ми, як і раніше, зосереджені на нашій меті: зробити все можливе, щоб домогтися припинення вогню, допомогти Україні вести переговори на тих умовах, які вона вирішить, тому що наша позиція полягає в тому, щоб відстоювати суверенітет та територіальну цілісність України", — сказав Макрон.

Він додав, що негайне припинення вогню і надалі залишається необхідною умовою для успіху переговорів, а остаточне виведення російських військ є метою.

Також Шольц та Макрон пообіцяли продовжити військову та фінансову підтримку України. Канцлер Німеччини зазначив, що "Україна належить до європейської родини".

Аваков розповів, якою буде поразка Путіна

Ексглава МВС України Арсен Аваков переконаний, що президент Росії Володимир Путін відірваний від реальності.

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Путін мріє якось вийти із ситуації, вважає Аваков:

"Путін мріє забрати ноги. Він мріє, щоби якось пішли санкції, при цьому якось треба збрехати своєму народу, мовляв, ура, товариші, ми перемогли!".

Збрехати іншим народам російський президент уже не зможе.

"Його репутація в істеблішменті інших країн назавжди зруйнована. Поки він при владі, він спробує в підручники історії вписати свої слова, і сподівається, що це ще триватиме довго", — зазначив Аваков.

Аваков упевнений, що переконати Україну віддати частину своїх територій у Путіна немає шансів, як немає шансів переконати світ зняти санкції.

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"Багато експертів бачать складність саме в тому, що він – щур, настільки загнаний у кут, що позитивного виходу в нього немає. Хтось ще каже: він застосує ядерну бомбу, він такий страшний. Але з сьогоднішньої його заяви ми бачимо, він добре почув тезу про те, що це неможливо", — сказав Аваков.

На думку Авакова, Путін чітко розуміє, що "відплата може статися на кілька секунд раніше", ніж кремлівський диктатор захоче натиснути на кнопку:

"Путін може вийти з цієї території рівно настільки, наскільки дозволить Україна. Ми зупинимося на покликаному кордоні станом на 24 лютого, або ми заберемо "ЛДНР", Крим, Краснодарську, Білгородську і, скажімо, частину Курської області, яка була нашою".

Арсен Аваков наполягає, що Володимиру Путіну варто сподіватися, яке компромісне рішення ухвалить Україна:

"Така реальність. Як це оформити в їхньому світі — завдання для нього та його пропагандистів. Все це може тривати від кількох тижнів до кількох років, але кінець буде тільки таким для Путіна".

Аваков також допускає сценарій, за якого до влади у РФ прийдуть лідери іншого зразка, які намагатимуться потоваришувати з Україною.

"Філософії, що Путін забере Херсонську область і умовлятиме Україну з цим погодитися – не існує. Тому що не існує такої України та її народу, які могли б це прийняти", — додав Аваков.

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