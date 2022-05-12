Шольц: Україні доведеться ще сто років боротися з наслідками війни

Війна в нашій країні торкнулася всього світу

Україна довго відчуватиме наслідки війни, вважає Шольц/Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke, колаж: "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україні може знадобитися близько ста років для подолання наслідків війни, яку розв'язала Росія.

Про це пише Welt.

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"Той, хто живе в Німеччині, знає, що бомби, які впали тут під час Другої світової війни, знаходять і сьогодні. Україні доведеться ще протягом сотні років боротися з наслідками цієї війни. Такі війни мають тривалі наслідки: усі снаряди, які зараз запускаються, можуть роками залишатися у ґрунті", — сказав Шольц.

Крім того, канцлер зазначив, що російська загарбницька війна — це не лише війна проти України, "а й війна з наслідками для всього світу", маючи на увазі зростання цін на енергоносії та харчові продукти, загрозу голоду в бідних країнах.

Напад РФ на Україну змінив майбутнє

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що напад Росії на Україну свідчить про кінець епохи, яка тривала після холодної війни. Про це британський прем'єр сказав на пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо.

"Напад Росії на Україну змінив формулу європейської безпеки, змінив нашу дійсність і наше майбутнє. Ми стали свідками кінця епохи після холодної війни, а напад на Україну, хоч як це сумно, відкрив нову сторінку", — зазначив Джонсон.

Прем'єр додав, що Британія готова підтримати Фінляндію та Швецію у військовому плані у разі ворожого нападу

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"Те, що сталося 24 лютого і досі продовжується, жахлива війна в Україні повністю змінила картину. Вони готові напасти на сусідню країну. І коли запитують, як Росія поставиться до вступу Фінляндії до НАТО... Якщо це станеться, то я сказав би, що ви самі до цього привели", — сказав президент Фінляндії.

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