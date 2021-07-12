Шри-Ланка упростила въезд для привитых украинцев: что изменилось

Туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, будет намного комфортнее отдыхать на курортах Шри-Ланки, чем непривитым

Путешествовать после вакцинации становится все выгоднее и удобнее. Фото: коллаж "Сегодня"

Привитым от коронавируса иностранцам облегчили условия въезда в Шри-Ланку – теперь им не обязательно отбывать 14 дней карантина после прилета в страну.

Об этом сообщает местное издание Сolombo Рage.

Минздрав страны отменил двухнедельный карантин для путешественников, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Вместо этого им придется две недели проживать в гостинице, получившей сертификат безопасности Safe & Secure.

Для остальных групп туристов остается в силе обязательный карантин.

Кроме того, на первый и седьмой день пребывания в стране приезжим (кроме детей в возрасте до двух лет) необходимо сдать тесты на коронавирус. Их стоимость составит 40 долларов – ее включат в стоимость проживания.

В случае отрицательных результатов теста туристы при желании смогут поменять отель, но покидать его территорию смогут только привитые путешественники.

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Кроме того, возможно оформить только онлайн-разрешение на въезд ЕТА за 35 долларов, а не туристическую визу. Помимо этого при въезде придется предоставить документ о брони отеля с сертификатом безопасности и страховой полис с покрытием лечения от коронавируса.

Газета напоминает, что по прибытии в аэропорт Шри-Ланки всем туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до посадки на рейс, заполненную форму медицинской декларации, оригинал и копию справки о вакцинации с заверенным переводом на английский язык.

Напомним, что в январе Шри-Ланка официально возобновила прием иностранных туристов.

Также мы писали, что для полностью вакцинированных украинцев открылись и три страны Евросоюза – Эстония, Нидерланды и Австрия.