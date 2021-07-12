Шрі-Ланка спростила в'їзд для щеплених українців: що змінилося

Туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, буде набагато комфортніше відпочивати на курортах Шрі-Ланки, аніж неприщепленим

Подорожувати після вакцинації стає все вигідніше і зручніше. Фото: колаж "Сьогодні"

Іноземцям, які отримали щеплення від коронавірусу, полегшили умови в'їзду в Шрі-Ланку – тепер їм не обов'язково відбувати 14 днів карантину після прильоту до країни.

Про це повідомляє місцеве видання Сolombo Рage.

МОЗ країни скасував двотижневий карантин для мандрівників, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Замість цього їм доведеться два тижні проживати в готелі, що отримав сертифікат безпеки Safe & Secure.

Для інших груп туристів залишається в силі обов'язковий карантин.

Крім того, на перший і сьомий день перебування в країні приїжджим (крім дітей віком до двох років) необхідно здати тести на коронавірус. Їхня вартість складе 40 доларів – її включать у вартість проживання.

У разі негативних результатів тесту туристи за бажання зможуть поміняти готель, але залишати його територію зможуть лише щеплені мандрівники.

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Крім того, можливо оформити тільки онлайн-дозвіл на в'їзд ЕТА за 35 доларів, а не туристичну візу. Крім цього при в'їзді доведеться надати документ про броні готелю з сертифікатом безпеки і страховий поліс з покриттям лікування від коронавірусу.

Газета нагадує, що після прибуття в аеропорт Шрі-Ланки всім туристам необхідно пред'явити негативний ПЛР-тест, отриманий за 72 години до посадки на рейс, заповнену форму медичної декларації, оригінал і копію довідки про вакцинацію із завіреним перекладом на англійську мову.

Нагадаємо, що в січні Шрі-Ланка офіційно відновила прийом іноземних туристів.

Також ми писали, що для повністю вакцинованих українців відкрилися і три країни Євросоюзу – Естонія, Нідерланди та Австрія.