Русский
$ 27,38
32,52
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Естонія відкрила кордон для українців: треба виконати дві умови

2 липня 2021 19:51

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Хоча українців в Євросоюз і не пускають, деякі країни в індивідуальному порядку дозволили в'їзд громадянам нашої країни

У Таллінні назвали умови для в'їзду українців. Фото: колаж "Сьогодні"

У Таллінні назвали умови для в'їзду українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Естонія вирішила впускати громадян України, головна умова – пройти повний курс вакцинації перед поїздкою. При цьому приймаються навіть Covishield і Coronavac, які широко застосовуються в Україні.

Реклама

Про це 2 липня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За даними МЗС, в'їхати з метою туризму дозволять тільки особам без симптомів COVID-19 і тим, хто пройшов повний курс вакцинації не більше ніж за рік до поїздки.

При цьому Естонія приймає всі вакцини, які використовуються в Україні: Comirnaty (BioNTec /Pfizer), Vaxzevria/Covishield (AztraZeneca) і CoronaVac (Sinovac).

Напередодні свої кордони для українців відкрили і два інших держав ЄС – Австрія і Нідерланди.

Реклама

Щоб потрапити до однієї з цих країн без карантину, необхідно надати сертифікат вакцинації однією з вакцин: Pfizer/BioNtech, Vaxzevria або Covishield (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson), mRNA-1273 (Moderna) або від китайських Sinopharm і Sinovac.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ дізналися про плани семи інших країн Європи почати впускати українців, вакцинованих Covishield і CoronaVac.

Також ми повідомляли, що з учорашнього дня в ЄС заробили "ковідні паспорти" – вже виготовлено 200 млн таких документів.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Епічний жарт посла Швеції про збірну України – згадав легендарний мем (фото)
Епічний жарт посла Швеції про збірну України – згадав легендарний мем (фото)Україна
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо Криму
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо КримуВлада
Польща повернула карантин для українців – що мають знати заробітчани
Польща повернула карантин для українців – що мають знати заробітчаниЄвросоюз
Саміт ЄС з Путіним. Україна вимагатиме пояснень від Франції та Німеччини
Саміт ЄС з Путіним. Україна вимагатиме пояснень від Франції та НімеччиниВлада
Зустріч
Зустріч "Великої двадцятки" в Італії – чому про Україну навіть не згадалиВлада
Потужний торнадо в Чехії. Кількість постраждалих сильно зросла
Потужний торнадо в Чехії. Кількість постраждалих сильно зрослаЄвросоюз

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти