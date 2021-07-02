Естонія відкрила кордон для українців: треба виконати дві умови

Хоча українців в Євросоюз і не пускають, деякі країни в індивідуальному порядку дозволили в'їзд громадянам нашої країни

У Таллінні назвали умови для в'їзду українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Естонія вирішила впускати громадян України, головна умова – пройти повний курс вакцинації перед поїздкою. При цьому приймаються навіть Covishield і Coronavac, які широко застосовуються в Україні.

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Про це 2 липня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За даними МЗС, в'їхати з метою туризму дозволять тільки особам без симптомів COVID-19 і тим, хто пройшов повний курс вакцинації не більше ніж за рік до поїздки.

При цьому Естонія приймає всі вакцини, які використовуються в Україні: Comirnaty (BioNTec /Pfizer), Vaxzevria/Covishield (AztraZeneca) і CoronaVac (Sinovac).

Напередодні свої кордони для українців відкрили і два інших держав ЄС – Австрія і Нідерланди.

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Щоб потрапити до однієї з цих країн без карантину, необхідно надати сертифікат вакцинації однією з вакцин: Pfizer/BioNtech, Vaxzevria або Covishield (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson), mRNA-1273 (Moderna) або від китайських Sinopharm і Sinovac.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ дізналися про плани семи інших країн Європи почати впускати українців, вакцинованих Covishield і CoronaVac.

Також ми повідомляли, що з учорашнього дня в ЄС заробили "ковідні паспорти" – вже виготовлено 200 млн таких документів.

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