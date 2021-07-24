Штурм Капитолия: у "шамана" нашли ряд психических заболеваний

Сторонник экс-президента Дональда Трампа Джейк Анджели – мужчина в костюме шамана, был арестован и обвинен

Сторонник Дональда Трампа Джейк Анджели. Фото: REUTERS/Cheney Orr/File Photo

Американский политический активист Джейкоб Чансли, который участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года, страдает различными психическими заболеваниями.

Сейчас он ведет переговоры с прокуратурой о признании вины, пишет Reuters.

По словам адвоката Альберта Уоткинса, у участника штурма Капитолия обнаружили:

шизофрению;

биполярное расстройство;

депрессию;

тревогу.

Джейк Анджели, фото: REUTERS/Mike Theiler

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Из-за стресса, вызванного пребыванием в одиночной камере, состояние Чансли ухудшилось – у него снизилась острота зрения.

К слову, активист штурмовал здание Конгресса с рогатым шлемом на голове и без рубашки.

Как мы писали ранее, ему инкриминируются умышленное проникновение или нахождение на закрытой территории без законных на то оснований, а также насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в Капитолии.

Напомним, 6 января во время утверждения Конгрессом результатов президентских выборов тысячи сторонников Трампа организовали штурм Капитолия, в результате чего заседание парламентариев было прервано. Беспорядки привели к гибели пятерых человек, а десятки были задержаны.