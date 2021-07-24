Штурм Капітолію: у "шамана" знайшли низку психічних захворювань

Прихильник Дональда Трампа Джейк Анджелі. Фото: REUTERS / Cheney Orr / File Photo
Американський політичний активіст Джейкоб Чанслі, який брав участь в штурмі Капітолію 6 січня 2021 року, страждає на різні психічні захворювання.
Наразі він веде переговори з прокуратурою про визнання провини, пише Reuters.
За словами адвоката Альберта Уоткінса, в учасника штурму Капітолію виявили:
- шизофренію;
- біполярні розлади;
- депресію;
- тривогу.
Джейк Анджелі, фото: REUTERS / Mike Theiler
Через стрес, викликаний перебуванням в одиночній камері, стан Чанслі погіршився – у нього знизилася гострота зору.
До речі, активіст штурмував будівлю Конгресу з рогатим шоломом на голові і без сорочки.
Як ми писали раніше, йому інкримінуються умисне проникнення або знаходження на закритій території без законних на те підстав, а також насильницьке вторгнення і порушення громадського порядку в Капітолії.
Нагадаємо, 6 січня під час затвердження Конгресом результатів президентських виборів тисячі прихильників Трампа організували штурм Капітолію, в результаті чого засідання парламентаріїв було перервано. Заворушення призвели до загибелі п'ятьох осіб, а десятки були затримані.
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