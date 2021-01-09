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"Шаман" з рогами і "узурпатор" крісла Пелосі: в США заарештували "зірок" штурму Капітолію

9 січня, 21:59

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Їх швидко впізнали в соцмережах

У США суд заарештував лідера штурму Капітолію та інших учасників, фотографії яких під час заворушень стали вірусними.

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Як пише Sky News, прихильник Дональда Трампа Джейк Анджелі – чоловік в костюмі шамана, був заарештований і звинувачений. Він був без сорочки, з червоною і біло-синьою фарбою на обличчі.

Йому інкримінуються умисне проникнення або перебування на закритій території без законних на те підстав, а також насильницьке вторгнення і порушення громадського порядку в Капітолії.

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Також затриманий Адам Крістін Джонсон – учасник штурму, який сфотографувався з кафедрою демократа і спікера Палати представників Ненсі Пелосі, захопивший її крісло. 36-річного чоловіка швидко впізнали в соціальних мережах.

Нагадаємо, 6 січня під час затвердження Конгресом результатів президентських виборів тисячі прихильників Трампа організували штурм Капітолію, в результаті чого засідання парламентаріїв було перервано. Заворушення призвели до загибелі п'ятьох людина, а десятки були затримані .

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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США суд заворушення штурм
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