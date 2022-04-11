Швеция и Финляндия готовы вступить в НАТО уже летом – The Times

Еще две страны стремятся вступить в НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате вторжения в Украину Россия допустила "большую стратегическую ошибку". Теперь еще две европейские страны готовы вступить в НАТО уже этим летом. Речь идет о Финляндии и Швеции.

Об этом сообщает The Times ссылаясь на источники.

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Американские чиновники утверждают, что "темой разговоров и нескольких сессий" на переговорах между министрами иностранных дел НАТО на прошлой неделе было членство в Альянсе Швеции и Финляндии.

Вашингтон рассчитывает на этот шаг, который расширит НАТО с 30 до 32 членов. Такую перспективу называют прямым следствием вторжения России в Украину.

"Как это может быть чем-то другим, кроме масштабной стратегической ошибки Путина?" – сказал один высокопоставленный американский чиновник.

Ожидается, что Финляндия подаст заявку уже в июне. Вскоре после этого заявку для вступления в НАТО подаст и Швеция.

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Финляндия и Швеция отказываются от нейтралитета

Финляндия и Швеция, имеющие нейтральный статус, впервые создали объединенную бригаду для участия в учениях Альянса в арктической части Норвегии, известных как "Холодный ответ". Учения планировались давно, но вторжение России в Украину 24 февраля ускорило события.

"Мы были бы достаточно наивны, чтобы не признать, что существует угроза. Ситуация с безопасностью во всей Европе изменилась, и мы должны это признать, и мы должны адаптироваться", – прокомментировал обучение шведский офицер Стефан Нордстром.

Финляндия имеет 1300 км границы с Россией. Президент Финляндии Саули Ниинисте 28 марта сообщил, что обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за деталями по принципам и шагам для принятия новых членов. Власти Финляндии обсудили возможное членство с "почти всеми" 30 членами НАТО и до середины апреля вынесут вопрос в парламент, сообщил министр иностранных дел Пекка Хаависто.

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