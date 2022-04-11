Швеція та Фінляндія готові вступити до НАТО вже влітку – The Times

Ще дві країни прагнуть вступити в НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Унаслідок вторгнення до України Росія допустила "велику стратегічну помилку". Тепер ще дві європейські країни готові вступити до НАТО вже цього літа. Мова йде про Фінляндію та Швецію.

Про таке повідомляє The Times з посиланням на джерела.

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Американські посадовці стверджують, що "темою розмов і кількох сесій" під час переговорів між міністрами закордонних справ НАТО минулого тижня було членство в Альянсі Швеції та Фінляндії.

Вашингтон розраховує на цей крок, який розширить НАТО з 30 до 32 членів. Таку перспективу називають прямим наслідком вторгнення Росії в Україну.

"Як це може бути чимось іншим, крім масштабної стратегічної помилки Путіна?" – сказав один високопоставлений американський чиновник.

Очікується, що Фінляндія подасть заявку вже в червні. Невдовзі після цього заявку для вступу в НАТО подасть і Швеція.

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Фінляндія та Швеція відмовляються від нейтралітету

Фінляндія та Швеція, які мають нейтральний статус, вперше створили об’єднану бригаду для участі в навчаннях Альянсу в арктичній частині Норвегії, відомих як "Холодна відповідь". Навчання планувалися давно, але вторгнення Росії до України 24 лютого пришвидшило події.

"Ми були б досить наївними, щоб не визнати, що існує загроза. Ситуація з безпекою в усій Європі змінилася, і ми повинні це визнати, і ми повинні адаптуватися", – прокоментував навчання шведський офіцер Стефан Нордстром.

Фінляндія має 1300 км кордону з Росією. Президент Фінляндії Саулі Нііністе 28 березня повідомив, що звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга за деталями щодо принципів і кроків для прийняття нових членів. Влада Фінляндії обговорила можливе членство з "майже всіма" 30 членами НАТО і до середини квітня винесе питання до парламенту, повідомив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.

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