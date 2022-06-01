Швейцария наложила вето на попытку Дании помочь Украине

Шавейцария запретила передавать Украине Piranha III / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Швейцарии наложило вето на запрос Дании на отправку бронетранспортеров швейцарского производства в Украину. Причиной была названа политика нейтралитета страны, заключающаяся в отказе от поставок оружия в зоны конфликта, сообщает Reuters.

Государственный секретариат по экономическим вопросам отклонил заявку Дании на поставку Украине около 20 боевых машин пехоты Piranha III.

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Нейтральный статус Швейцарии

Нейтральная Швейцария требует, чтобы зарубежные страны, покупающие швейцарское оружие, добивались разрешения на его реэкспорт.

В апреле она наложила вето на реэкспорт произведенных в Швейцарии боеприпасов, используемых в зенитных танках, которые Германия отправляет в Украину. Также была отклонена просьба Польши о поставках оружия для помощи соседней Украине.

При этом Швейцария отказалась от прежней практики и приняла санкции Европейского Союза, призванные наказать Россию за вторжение в Украину.

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