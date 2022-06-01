Швейцарія наклала вето на спробу Данії допомогти Україні

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Уряд Швейцарії наклав вето на запит Данії на відправлення бронетранспортерів швейцарського виробництва до України. Причиною було названо політику нейтралітету країни, що полягає в відмови від постачання зброї у зони конфлікту, повідомляє Reuters.

Державний секретаріат з економічних питань відхилив заявку Данії на постачання Україні близько 20 бойових машин піхоти Piranha III.

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Нейтральний статус Швейцарії

Нейтральна Швейцарія вимагає, щоб зарубіжні країни, які купували швейцарську зброю, вимагали дозволу на її реекспорт.

У квітні вона наклала вето на реекспорт вироблених у Швейцарії боєприпасів, які використовуються у зенітних танках, які Німеччина відправляє до України. Також було відхилено прохання Польщі про постачання зброї для допомоги сусідній Україні.

При цьому Швейцарія відмовилася від колишньої практики та ухвалила санкції Європейського Союзу, покликані покарати Росію за вторгнення в Україну.

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