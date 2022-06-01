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США оголосять про нову військову допомогу для України — Держдеп

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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1 червня, 00:58
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Нова зброя допоможе українським захисникам боротися з окупантами
Україна отримає нову зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"
Україна отримає нову зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки найближчими днями анонсують новий пакет військової допомоги для України. Він допоможе чинити опір російським окупантам.

Про це повідомив спікер Держдепартаменту США Неда Прайса.

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"Ми повинні в майбутньому посилювати здатність України гідно захищатися в умовах жорстокої агресії Москви, і нам буде про що заявити ще більше в цьому плані вже найближчими днями", — зазначив Прайс.

Також спікер Держдепартаменту додав, що в розпорядженні адміністрації президента США близько 40 млрд доларів, велика частина з яких призначена для оборонної підтримки українських партнерів.

Ракетні системи для України

ЗСУ отримають американські ракетні системи залпового вогню, однак не такі, які дозволять завдавати удари вглиб Росії. Про це повідомив експосол США у РФ Майкл Макфол.

"Уточнюючі коментарі від Адміністрації президента США. Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, ніж є сьогодні на озброєнні українських військових, але з їх допомогою не можна буде завдати удару вглиб Росії", — зазначив Макфол.

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