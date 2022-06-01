США объявят о новой военной помощи для Украины — Госдеп

Новое оружие поможет украинским защитникам бороться с оккупантами

Украина получит новое оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни анонсируют новый пакет военной помощидля Украины. Он поможет сопротивляться российским оккупантам.

Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Неда Прайса.

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"Мы должны в будущем усиливать способность Украины достойно защищаться в условиях жестокой агрессии Москвы, и нам будет о чем заявить еще больше в этом плане уже в ближайшие дни", — отметил Прайс.

Также спикер Госдепартамента добавил, что в распоряжении Администрации президента США около 40 млрд долларов, большая часть из которых предназначена для оборонной поддержки украинских партнеров.

Ракетные системы для Украины.

ВСУ получат американские ракетные системы залпового огня, однако не такие, которые позволят наносить удары вглубь России. Об этом сообщилэкс-посол США в РФ Майкл Макфолл.

"Уточняющие комментарии от администрации президента США. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем есть сегодня на вооружении украинских военных, но с их помощью нельзя будет нанести удар вглубь России", — отметил Макфол.

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