Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Мировые новости Евросоюз

Швейцария приняла новые санкции против России

Мария Николаенко
10 июня, 15:20
Кого коснутся санкционные ограничения

Федеральный Совет Швейцарии принял решение насчет Кремля / Фото: Коллаж: Сегодня

Швейцария приняла новые санкции ЕС в отношении Беларуси и России, а также финансовые и туристические санкции в отношении еще 100 физических и юридических лиц. Ограничения коснутся в том числе российских военных, а из SWIFT исключат четыре банка. Об этом объявил Федеральный совет страны, передает Reuters.

Швейцарский список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, такой же, как и в Европейском Союзе. Он включает военнослужащих, привлеченных к ответственности за зверства, совершенные в Буче, лиц, занимающихся политикой и дезинформацией, а также некоторых олигархов и членов их семей.

Реклама

Совет также одобрил исключение четырех новых российских и белорусских банков, в том числе Сбербанка, крупнейшего в России, из системы транзакций SWIFT.

Поправки вступают в силу в 16:00 по Гринвичу в пятницу (18:00 по Киеву).

Что в себя включает шестой пакет санкций ЕС

  • запрещен импорт российской нефти, перевозимой по морю;
  • суда, перевозящие нефть из РФ в третьи страны, нельзя будет страховать;
  • эмбарго на российскую нефть, доставляемую по трубопроводу;
  • Сбербанк, а также еще два российских банка и один белорусский отключат от SWIFT;
  • под новые санкции подпадут и представители силовых структур РФ, бизнесмены, представители СМИ.
  • ограничения наложат на десятки военнослужащих, в том числе и на лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче;
  • с ограничениями столкнутся компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских Вооруженных сил.

Западные союзники рассматривают вопрос о том, разрешить ли российским олигархам откупиться от санкций и использовать свои деньги для восстановления Украины. Российские олигархи начали прятать свои яхты, самолеты и другое имущество за границей. Боятся потерять свои активы даже те, на кого санкции не налагались.

Реклама

Также сообщалось, что олигархи России несут большие убытки от западных санкций, введенных в ответ на вторжение российской армии на территорию Украины. Они проводят тайные встречи, чтобы остановить Путина.