Швейцарія прийняла нові санкції проти Росії

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Швейцарія прийняла нові санкції ЄС щодо Білорусі та Росії, а також фінансові та туристичні санкції щодо ще 100 фізичних та юридичних осіб. Обмеження торкнуться зокрема російських військових, та якщо з SWIFT виключать чотири банки. Про це оголосила Федеральна рада країни, повідомляє Reuters.

Швейцарський список фізичних та юридичних осіб, які підпадають під санкції, такий самий, як і в Європейському союзі. Він включає військовослужбовців, притягнутих до відповідальності за звірства, вчинені у Бучі, осіб, які займаються політикою та дезінформацією, а також деяких олігархів та членів їхніх сімей.

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Рада також схвалила виключення чотирьох нових російських та білоруських банків, зокрема Ощадбанку, найбільшого в Росії, із системи транзакцій SWIFT.

Поправки набирають чинності о 16:00 за Гринвічем у п'ятницю (18:00 за Києвом).

Що включає шостий пакет санкцій ЄС

заборонено імпорт російської нафти, що перевозиться морем;

судна, що перевозять нафту з РФ до третіх країн, не можна буде страхувати;

ембарго на російську нафту, що доставляється трубопроводом;

Ощадбанк, а також ще два російські банки та один білоруський відключать від SWIFT;

під нові санкції підпадуть представники силових структур РФ, бізнесмени, представники ЗМІ.

обмеження накладуть на десятки військовослужбовців , у тому числі й на осіб, визнаних винними у військових злочинах у Бучі ;

, у тому числі й на осіб, визнаних ; з обмеженнями зіткнуться компанії, що постачають обладнання, матеріали та послуги для російських Збройних Сил.

Західні союзники розглядають питання про те, чи дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій та використати свої гроші для відновлення України. Російські олігархи почали ховати свої яхти, літаки та інше майно за кордоном. Бояться втратити свої активи навіть ті, на кого не накладалися санкції.

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Також повідомлялося, що олігархи Росії зазнають великих збитків від західних санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення російської армії на територію України Вони проводять таємні зустрічі, щоб зупинити Путіна.