Скабеева устроила истерику из-за отказа украинского спортсмена фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде

Ольгу Скабееву возмутил Игорь Цветов, который отказался фотографироваться с российскими спортсменами. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева возмутилась тем фактом, что украинский спортсмен проигнорировал россиян на церемонии награждения Паралимпиады в Токио. Об этом она написала в своем Telegram-канале во вторник, 31 августа.

"Украинский бегун Игорь Цветов отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады: в итоге россияне сфотографировались только вдвоем", – сообщила она.

Также недовольство журналистки вызвал комментатор украинского телеканала, транслировавшего церемонию.

"А вот как церемонию награждения "гидности" транслировали на укроТВ. Отдельного внимания заслуживает комментатор этого "действа", который "прекрасно понимает" украинского бегуна, который отказался от совместного фото с нашими спортсменами", – отметила Скабеева, добавив, что украинцы вырезали из эфира музыку Чайковского, которую включают на Паралимпиаде вместо гимна России, "вероятно, как часть "русского мира".

Кроме того, Скабеева поделилась публикацией Telegram-канала "Голос Мордора", в котором также возмущались, что "спортсмен с русской фамилией Цвеков, говорящий на русском языке, из русского города Николаев, считает себя украинцем и отказывается фотографироваться с русскими спортсменами".

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Ранее Ольга Скабеева устроила истерику в телеэфире. Ее возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло", прозвучавшие на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.

Ольга Скабеева – одна из главных российских пропагандисток, недавно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разрывом отношений.

Неудивительно, что песня "Путин х*йло" в исполнении украинских военнослужащих на репетициях парада ко Дню Независимости вызвала у пропагандистки истерику.

Ранее мы писали, что Скабеева вновь вспомнила свои утверждения о "батальонах геев", которые Вооруженные силы Украины якобы "отправляют воевать на Донбасс". При этом вопрос, зачем это украинцам, озадачил ее саму.

Кстати, когда в Нововоронеже (Россия) открыли памятник Аленке с диким взглядом, пользователи Сети увидели в арт-объекте сходство с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.