Скабєєва влаштувала істерику через відмову українського спортсмена фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді

Ольгу Скабєєву обурив Ігор Цвєтов, який відмовився фотографуватись з російськими спортсменами. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва обурилася тим фактом, що український спортсмен проігнорував росіян на церемонії нагородження Паралімпіади в Токіо. Про це вона написала в своєму Telegram-каналі у вівторок 31 серпня.

"Український бігун Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися з російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади: в результаті росіяни сфотографувалися тільки вдвох", – повідомила вона.

Також невдоволення журналістки викликав коментатор українського телеканалу, що транслював церемонію.

"А ось як церемонію нагородження "гідності" транслювали на укроТВ. Окремої уваги заслуговує коментатор цього "дійства", який "чудово розуміє" українського бігуна, який відмовився від спільного фото з нашими спортсменами", – зазначила Скабєєва, додавши, що українці вирізали з ефіру музику Чайковського, яку включають на Паралімпіаді замість гімну Росії, "ймовірно, як частину "русского мира".

Крім того, Скабєєва поділилася публікацією Telegram-каналу "Голос Мордора", в якому також обурювалися, що "спортсмен з російським прізвищем Цвєтов, що говорить російською мовою, з російського міста Миколаїв, вважає себе українцем і відмовляється фотографуватися з російськими спортсменами".

Реклама

Раніше Ольга Скабєєва влаштувала істерику в телеефірі. Її обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х*йло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Ольга Скабєєва – одна з головних російських пропагандисток, недавно вона порівняла Україну з "Талібаном" і загрожувала розривом відносин.

Не дивно, що пісня "Путін х*йло" у виконанні українських військовослужбовців на репетиціях параду до Дня Незалежності викликала у пропагандистки істерику.

Раніше ми писали, що Скабєєва знову згадала свої твердження про "батальйонах геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". При цьому питання, навіщо це українцям, спантеличив її саму.

До речі, коли в Нововоронежі (Росія) відкрили пам'ятник Оленці з диким поглядом, користувачі Мережі побачили в арт-об'єкті схожість з російською пропагандистською Ольгою Скабєєвою.