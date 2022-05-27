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Сколько оружия США передали Украине оружия- названо количество

Наталья Магдык
27 мая, 15:53
Западные партнеры помогают Украине противостоять военной агрессии России

Стало известно, сколько оружия США передали Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Для борьбы с агрессором западные партнеры продолжают поддерживать Украину. Начиная с момента российского вторжения Штаты передали Украине уже 23,8 тыс. тонн вооружений и военной техники. Об этом сообщило Транспортное командование американских вооруженных сил.

Какое было передано вооружение

  • 23 942 противотанковых управляемых ракеты,
  • 1033 зенитных ракетных системы
  • 1468 ракет к ним, 90 гаубиц,
  • 174 173 артиллерийских снаряда,
  • 9 вертолетов,
  • 33 радара,
  • 7888 автоматов и пистолетов и около 60 миллионов патронов для стрелкового оружия.
  • 68,5 тыс. бронежилетов и 50 тыс. касок.

Тяжелые транспортные самолеты, как военные, так и зафрахтованные Пентагоном, совершили 486 рейсов в Европу.

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Были задействованы 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.

Чем помогают США Украине