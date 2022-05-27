Сколько оружия США передали Украине оружия- названо количество

Стало известно, сколько оружия США передали Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Для борьбы с агрессором западные партнеры продолжают поддерживать Украину. Начиная с момента российского вторжения Штаты передали Украине уже 23,8 тыс. тонн вооружений и военной техники. Об этом сообщило Транспортное командование американских вооруженных сил.

Какое было передано вооружение

23 942 противотанковых управляемых ракеты,

1033 зенитных ракетных системы

1468 ракет к ним, 90 гаубиц,

174 173 артиллерийских снаряда,

9 вертолетов,

33 радара,

7888 автоматов и пистолетов и около 60 миллионов патронов для стрелкового оружия.

68,5 тыс. бронежилетов и 50 тыс. касок.

Тяжелые транспортные самолеты, как военные, так и зафрахтованные Пентагоном, совершили 486 рейсов в Европу.

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Были задействованы 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.

Чем помогают США Украине

США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали активнее предоставлять нашему государству новую финансовую помощь.



Но в тоже время Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к которой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ. Так, США не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия. Соединенные Штаты стремятся достичь общего понимания опасности эскалации.

Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь.