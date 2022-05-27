Сколько оружия США передали Украине оружия- названо количество

Стало известно, сколько оружия США передали Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Для борьбы с агрессором западные партнеры продолжают поддерживать Украину. Начиная с момента российского вторжения Штаты передали Украине уже 23,8 тыс. тонн вооружений и военной техники. Об этом сообщило Транспортное командование американских вооруженных сил.
Какое было передано вооружение
- 23 942 противотанковых управляемых ракеты,
- 1033 зенитных ракетных системы
- 1468 ракет к ним, 90 гаубиц,
- 174 173 артиллерийских снаряда,
- 9 вертолетов,
- 33 радара,
- 7888 автоматов и пистолетов и около 60 миллионов патронов для стрелкового оружия.
- 68,5 тыс. бронежилетов и 50 тыс. касок.
Тяжелые транспортные самолеты, как военные, так и зафрахтованные Пентагоном, совершили 486 рейсов в Европу.
Были задействованы 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.
Чем помогают США Украине
- США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали активнее предоставлять нашему государству новую финансовую помощь.
- Но в тоже время Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к которой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ. Так, США не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия. Соединенные Штаты стремятся достичь общего понимания опасности эскалации.
- Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь.
- А еще США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они войдут в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, недавно одобренный Сенатом. Очередной пакет оборонной поддержки для Украины будет содержать вооружение и технику общей суммой около $100 миллионов.