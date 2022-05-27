Скільки зброї США передали Україні – названо кількість

Стало відомо, скільки зброї США передали Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Для боротьби із агресором західні партнери продовжують підтримувати Україну. Починаючи з моменту російського вторгнення, Штати передали Україні вже 23,8 тис. тонн озброєнь та військової техніки. Про це повідомило Транспортне командування збройних сил США.
Яке було передано озброєння
- 23942 протитанкових керованих ракети,
- 1033 зенітні ракетні системи
- 1468 ракет до них, 90 гаубиць,
- 174 173 артилерійські снаряди,
- 9 вертольотів,
- 33 радари,
- 7888 автоматів та пістолетів та близько 60 мільйонів патронів для стрілецької зброї.
- 68,5 тис. бронежилетів та 50 тис. касок.
Тяжкі транспортні літаки, як військові, так і зафрахтовані Пентагоном, здійснили 486 рейсів до Європи.
Було задіяно 20 кораблів, 50 залізничних складів та 1,5 тис. трейлерів.
Чим допомагають США Україні
- США від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали активніше надавати нашій державі нову фінансову допомогу.
- Але водночас Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, до якої можуть призвести удари по території глибоко всередині РФ. Так, США не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї . Сполучені Штати прагнуть досягти загального розуміння небезпеки ескалації.
- Крім того, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили надіслати Києву додаткову військову допомогу.
- А ще США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patrio . Вони увійдуть до нового пакета допомоги у розмірі 40 млрд доларів, нещодавно схваленого Сенатом. Черговий пакет оборонної підтримки для України міститиме озброєння та техніку на загальну суму близько 100 мільйонів доларів.