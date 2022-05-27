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Скільки зброї США передали Україні – названо кількість

Наталія Магдик
27 травня, 15:53
Західні партнери допомагають Україні протистояти військовій агресії Росії

Стало відомо, скільки зброї США передали Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Для боротьби із агресором західні партнери продовжують підтримувати Україну. Починаючи з моменту російського вторгнення, Штати передали Україні вже 23,8 тис. тонн озброєнь та військової техніки. Про це повідомило Транспортне командування збройних сил США.

Яке було передано озброєння

  • 23942 протитанкових керованих ракети,
  • 1033 зенітні ракетні системи
  • 1468 ракет до них, 90 гаубиць,
  • 174 173 артилерійські снаряди,
  • 9 вертольотів,
  • 33 радари,
  • 7888 автоматів та пістолетів та близько 60 мільйонів патронів для стрілецької зброї.
  • 68,5 тис. бронежилетів та 50 тис. касок.

Тяжкі транспортні літаки, як військові, так і зафрахтовані Пентагоном, здійснили 486 рейсів до Європи.

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Було задіяно 20 кораблів, 50 залізничних складів та 1,5 тис. трейлерів.

Чим допомагають США Україні