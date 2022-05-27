Скільки зброї США передали Україні – названо кількість

Стало відомо, скільки зброї США передали Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Для боротьби із агресором західні партнери продовжують підтримувати Україну. Починаючи з моменту російського вторгнення, Штати передали Україні вже 23,8 тис. тонн озброєнь та військової техніки. Про це повідомило Транспортне командування збройних сил США.

Яке було передано озброєння

23942 протитанкових керованих ракети,

1033 зенітні ракетні системи

1468 ракет до них, 90 гаубиць,

174 173 артилерійські снаряди,

9 вертольотів,

33 радари,

7888 автоматів та пістолетів та близько 60 мільйонів патронів для стрілецької зброї.

68,5 тис. бронежилетів та 50 тис. касок.

Тяжкі транспортні літаки, як військові, так і зафрахтовані Пентагоном, здійснили 486 рейсів до Європи.

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Було задіяно 20 кораблів, 50 залізничних складів та 1,5 тис. трейлерів.

Чим допомагають США Україні

США від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали активніше надавати нашій державі нову фінансову допомогу.

Але водночас Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, до якої можуть призвести удари по території глибоко всередині РФ. Так, США не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї . Сполучені Штати прагнуть досягти загального розуміння небезпеки ескалації.

Крім того, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили надіслати Києву додаткову військову допомогу.