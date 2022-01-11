Слабак! Байдена "накачали" для схватки с Путиным

Байдену нужно понять, действительно ли Россия нападет на Украину или Путин лишь шантажирует войной. Фото: коллаж "Сегодня"

Внутри США президент Джо Байден подвергается критике за свои нерешительные действия на фоне роста международной напряженности из-за скопления войск России на границах Украины. В частности, сенатор от республиканской партии Джони Эрнст считает, что нынешний президент США слабый лидер для такой ситуации.

Об этом Джони Эрнст заявила телеканалу NewsmaxTV.

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Путин не воспринимает санкции

"Я не думаю, что Россия серьезно относится к санкциям США в свете продолжающегося наращивания военной мощи вокруг Украины. Это президент, который не может противостоять противникам, которые у нас есть по всему миру. Это президент, который провалил вывод войск из Афганистана, оставив американцев и союзников в Афганистане — бросил под автобус наших друзей и соседей. Неудивительно, что весь мир, включая Путина, видит слабость властей Соединенных Штатов", — считает Эрнст.

Это заявление появилось на фоне интервью посла США в Москве Джона Салливана, в котором он рассказал российским журналистам, что скопление войск России на границе Украины является чрезвычайной ситуацией и реальной угрозой.

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