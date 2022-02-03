Снова Россия? В Британию второй день подряд прорывались самолеты

Британский истребитель Typhoon. Фото: коллаж "Сегодня"

Великобритания второй день подряд поднимает истребители Typhoon, чтобы сопроводить самолеты, которые приближались к зоне ее интересов. Так, вчера, 3 февраля, прорывались в воздушно пространство военные самолеты РФ.

Об этом сообщает Sky News.

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Отмечается, что самолеты подняли с авиабазы ​​Лосимут при поддержке базирующегося в Оксфордшире заправочного танкера Voyager.

"Истребители миссии Quick Reaction Alert при поддержке танкера Voyager были подняты из-за самолетов, приближающихся к зоне интересов Великобритании. Мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации относительно этой текущей операции до ее завершения", – сказал спикер ВВС.

Возможно, речь снова идет о российских военных самолетах над Атлантикой. В Британии регулярно перехватывают, идентифицируют и сопровождают российские самолеты, "проходящие транзитное международное воздушное пространство в пределах зоны интересов Великобритании", добавили в воздушных силах.

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Что такое зона интересов Великобритании?

Сфера интересов включает в себя международное воздушное пространство, за которое государство несет определенную ответственность, например управление воздушным движением. Суверенное воздушное пространство лежит над территорией страны.

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