Знову Росія? До Британії другий день поспіль проривалися літаки

Британський винищувач Typhoon. Фото: колаж "Сьогодні"

Велика Британія другий день поспіль піднімає винищувачі Typhoon, щоби супроводити літаки, які наближалися до зони її інтересів. Так, учора, 3 лютого, проривалися до повітряного простору військові літаки РФ.

Про це повідомляє Sky News.

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Зазначається, що літаки підняли з авіабази Лосімут за підтримки заправного танкера Voyager, що базується в Оксфордширі.

"Винищувачі місії Quick Reaction Alert за підтримки танкера Voyager були підняті через літаки, що наближаються до зони інтересів Великої Британії. Ми не надаватимемо жодної додаткової інформації щодо цієї поточної операції до її завершення", – сказав речник ВВС.

Можливо, йдеться знову про російські військові літаки над Атлантикою. У Британії регулярно перехоплюють, ідентифікують і супроводжують російські літаки, які "проходять транзитний міжнародний повітряний простір у межах зони інтересів Великої Британії", додали в повітряних силах.

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Що таке зона інтересів Великої Британії?

Сфера інтересів включає міжнародний повітряний простір, за який держава несе певну відповідальність, наприклад, управління повітряним рухом. Суверенний повітряний простір лежить над територією країни.

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