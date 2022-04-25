"Сошел благодатный огонь": в России вспыхнул пожар на авиабазе (видео)

В российском Уссурийске загорелась авиабаза / Фото: Коллаж: Сегодня

В российском Уссурийске (Приморский край) 25 апреля произошел пожар на местной авиабазе.

Соответстсвующее видео опубликовал Telegram-канал "Сегодня".

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Стоит отметить, что город Уссурийск находится почти за 10 000 км от Украины.

"Вероятней всего, пожар возник впоследствии роста дневных температур и лесных пожаров", – говорится в подписи к видео.

В России никаких официальных заявлений по поводу происшествия пока делают. Информации относительно возможных пострадавших в результате ЧП нет.

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Пользователи Сети, обсуждая данный инцидент, в шутку предположили, что на уссурийскую авиабазу "сошел благодатный огонь".

В Брянске загорелась нефтебаза

В ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, в Брянске прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также территории воинской части.

Через некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причины не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах тоже не было никаких упоминаний.

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Как стало известно, пострадавших, по предварительным данным, в результате пожара на нефтебазе не было.

"На нефтебазе АО "Транснефть Брянск – Дружба" в Брянске произошел пожар, эвакуация населения не планируется. Пострадавших, по предварительной информации, нет", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

Кроме этого, ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в Брянске горят два хранилища нефтепродуктов.