Сотни афганцев штурмуют аэропорт Кабула в попытках сбежать от талибов – пятеро погибли (видео)

Люди пытаются покинуть Афганистан. Фото: коллаж "Сегодня"

После того, как талибы заявили, что установили полный контроль над Кабулом и Афганистаном в целом, тысячи людей пытались покинуть страну. Эвакуация превратилась в сплошную давку и хаос. Не менее пяти человек погибли.

Как сообщает Reuters, один свидетель сказал, что видел, как трупы пяти человек увозили. Другой свидетель сказал, что неясно, были ли жертвы убиты выстрелами или в давке.

Американский военнослужащий, отвечающий за аэропорт, ранее стрелял в воздух, чтобы рассеять толпу, сообщил официальный представитель США.

Эвакуация посольства США

Представитель Госдепартамента США заявил рано утром в понедельник, 16 августа, что весь персонал посольства, включая посла Росса Уилсона, был доставлен в аэропорт Кабула, в основном на вертолете, в ожидании эвакуации, а американский флаг был спущен и убран с территории посольства.

Сотни афганцев вторглись на взлетно-посадочные полосы аэропорта в темноте, тащили багаж и боролись за место на одном из последних коммерческих рейсов, которые должны были вылететь до того, как в воскресенье, 15 августа, американские силы взяли на себя управление воздушным движением.

По словам официального представителя США, на рассвете в аэропорт собрались толпы людей, и американские войска открыли огонь, чтобы остановить людей, выбегающих на взлетно-посадочную полосу, чтобы попытаться сесть на военный самолет.

Десятки мужчин пытались залезть на трап вылета, чтобы сесть в самолет, в то время как сотни других слонялись вокруг, как показано на видео, опубликованном в социальных сетях.

Также показали видео, как люди залезают по лестнице в самолет и толкаются, пытаясь выбить себе место.

"Полная беспомощность в аэропорту Кабула. Это душераздирающе!", - написал журналист.

Тем временем талибы с утра 16 августа начали проверять гражданские автомобили на улицах Кабула.

Как талибы захватывали Кабул

Рано утром боевики "Талибана" сначала вошли на окраины города, а затем полностью захватили афганскую столицу. В городе началась стрельба.

Одно из первых решений талибов – освободить всех заключенных тюрьмы Пули-Чахри, расположенной восточнее Кабула. В этой тюрьме содержалось около 5 тыс. заключенных. В том числе – те, кто был арестован за участие в движении "Талибан".

Пока талибы наступали на Кабул, местное телевидение показывало выступление министра внутренних дел Афганистана Таджа Мохаммад Джахида. Он утверждал, что людям бояться нечего.

"Те, кто устраивает беспорядки, получит отпор. Безопасность города гарантирована, на него не нападут. Есть соглашение про мирную передачу власти временной администрации", – говорил министр.

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Напомним, "Талибан" вернул себе власть над Афганистаном во второй раз. Первый раз это случилось ровно 20 лет назад. При захвате Кабула талибы особенно подчеркивали, что боевые действия в столице не ведутся.

Мировые информагентства распространили снимок, на котором президент Ашраф Гани обнимает представителя "Талибана". Сообщалось, что глава государства передал свои полномочия временной администрации, а затем покинул страну.

Известный российский теннисист Евгений Кафельников высмеял Россию за сотрудничество с "Талибаном". Спортсмен опубликовал пост в Twitter, в котором написал по этому поводу: "дипломатия мирового уровня у России".

Подробнее о том, как Кабул пережил смену власти – в сюжете: