Фото дня. Обьятия президента Афганистана с лидером "Талибана"

Перед тем как покинуть свой дворец президент Афганистана Ашрафа Гани фактически передал власть движению "Талибан", при этом обнявшись с одним из его представителей.
Соответствующее фото публикуют в соцсетях.
Ранее стало известно, что президент Афганистана Гани покинул свой дворец и вылетел в Таджикистан вместе со своей женой и советниками. После Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну. Однако куда именно – пока не известно.
Кроме того стало известно, что в понедельник запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации в Афганистане.
Что происходит
Талибы захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе наступления еще до того, как США вывели свои последние войска, из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане.
Согласно сообщениям из Афганистана, движение "Талибан" уже захватило столицы почти 20 провинций страны: Файзабад, Газни, Фарах, Кандагар, Герат, Пули-Хумри, Кундуз и другие.
Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал:
- Американцы начали вывод войск из Афганистана на фоне наступления талибов. "Талибан" предупредил, что все американские военные, которые останутся, будут считаться оккупантами.
- Президент США Джо Байден не меняет своей позиции и собирается дальше отказываться от участия Америки в афганском противостоянии. "Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумных ожиданий другого результата", – заявлял Байден в июле.