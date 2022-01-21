США готовы отключить РФ от SWIFT, но есть риски – СМИ

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
США анализируют возможность отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT в случае нового вторжения в Украину. Так, одно из предполагаемых последствий – нарушение поставок энергоносителей из России.
Об этом сообщает Reuters.
"Я думаю, что администрация все еще проводит анализ того, каким будет сопутствующий ущерб от отключения России от системы SWIFT с точки зрения его влияния как на США, так и на наших союзников", – сказала сенатор США Джин Шахин.
Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома добавил, что "оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов – это рациональное управление и стандартная практика".
Кроме того, старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн провел переговоры по данному вопросу с представителями ряда энергетических компаний.
Что такое SWIFT?
SWIFT – это международная банковская система для платежей. По сути россияне смогут лишиться многих удобств, связанных с переводом средств на карту, в случае введения таких санкций. Кстати, мы писали о том, что произойдет со счетами президента Владимира Путина, и как будут жить в РФ без долларов в банках, если США введут такие жесткие меры.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.
- А советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия в случае вторжения в Украину потерпит громкое поражение – погибнут десятки тысяч оккупантов.
- Даже российские генералы это понимают и не в восторге от военной авантюры Путина.
- Кроме того, CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.