США готові відключити РФ від SWIFT, але є ризики

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
США аналізують можливість відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у разі нового вторгнення до України. Так, один із передбачуваних наслідків – порушення постачання енергоносіїв з Росії.
Про це повідомляє Reuters.
"Я думаю, що адміністрація все ще проводить аналіз того, якою буде супутня шкода від відключення Росії від системи SWIFT з погляду його впливу як на США, так і на наших союзників", – сказала сенатор США Джин Шахін.
Представник Ради національної безпеки (РНБ) Білого дому додав, що "оцінка потенційних побічних ефектів та пошук шляхів зменшення цих ефектів – це раціональне управління та стандартна практика".
Крім того, старший радник Держдепартаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн провів переговори з цього питання з представниками низки енергетичних компаній.
Що таке SWIFT?
SWIFT це міжнародна банківська система для платежів. По суті росіяни зможуть втратити багато зручностей, пов'язаних з переказом коштів на картку, у разі введення таких санкцій. До речі, ми писали про те, що станеться з рахунками президента Володимира Путіна, і як житимуть у РФ без доларів у банках, якщо США запровадять такі жорсткі заходи.
Загроза вторгнення РФ до України
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.
- А радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія у разі вторгнення до України зазнає гучної поразки – загинуть десятки тисяч окупантів.
- Навіть російські генерали це розуміють і не в захваті від військової авантюри Путіна.
- Крім того, CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.