США и их союзники создали группу для борьбы с российскими олигархами

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Соединенные Штаты и их союзники создали многостороннюю целевую группу для борьбы с российскими олигархами в связи с вторжением Российской Федерации в Украину.
Об этом сообщает Reuters.
Что известно
Издание отмечает, что на встрече представителей Австралии, Канады, Европейской комиссии, Германии, Италии, Франции, Японии и Великобритании с министром финансов США Джанет Йеллен и генеральным прокурором Мерриком Гарландом страны договорились собирать и обмениваться информацией о российских олигархах с целью принятия мер, включая санкции, замораживание и арест активов и судебное преследование.
При этом США предоставили список из 50 человек, которые являются приоритетными для Штатов. Публично же обнародованы 28 имен из этого списка, в том числе президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
"Мы будем продолжать работать вместе, чтобы принять все необходимые меры против тех, чьи преступные действия позволяют российскому правительству продолжать свою несправедливую войну против Украины", – говорится в заявлении.
Напомним, в США 14 марта началось с ввода очередных санкций против граждан России. На этот раз список пополнили 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ.
Санкции против РФ
- 14 марта одновременно с США свои санкции ввела Япония. Как сообщает ТАСС, здесь санкции распространились на 17 физических лиц, среди них — депутаты Госдумы, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и родственники бывшего председателя совета директоров банка "Россия" Юрия Ковальчука.
- Чуть ранее Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России за вероломное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Здесь удар направлен против физических и юридических лиц, причастных к войне с Украиной, также они затрагивают несколько секторов российской экономики.
- 13 марта правительство Австралии утвердило свой список россиян, против которых это государство вводит санкции за агрессию России против Украины.