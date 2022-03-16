США та їхні союзники створили групу для боротьби з російськими олігархами

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати та їхні союзники створили багатосторонню цільову групу для боротьби з російськими олігархами у зв'язку із вторгненням Російської Федерації в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Що відомо

Видання зазначає, що на зустрічі представників Австралії, Канади, Європейської комісії, Німеччини, Італії, Франції, Японії та Великої Британії з міністром фінансів США Джанет Єллен та генеральним прокурором Мерріком Гарландом країни домовилися збирати та обмінюватися інформацією про російських олігархів для вжиття заходів, включно із санкціями, заморожуванням та арештом активів і судовим переслідуванням.

Водночас США надали список з 50 осіб, які є пріоритетними для Штатів. Публічно ж оприлюднено 28 імен із цього списку, зокрема президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Реклама

"Ми продовжуватимемо працювати разом, щоб вжити всіх необхідних заходів проти тих, чиї злочинні дії дозволяють російському уряду продовжувати свою несправедливу війну проти України", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у США 14 березня почалося з введення чергових санкцій проти громадян Росії. Цього разу список поповнили 11 високопосадовців оборонного сектору РФ.

Санкції проти РФ